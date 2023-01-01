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Новогодний телеспектакль с Ургантом сняли с эфира

Семён Гудошников
Сегодня в 11:18

Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта. Первой об этом в своем телеграм-канале написала телекритик Арина Бородина, информацию подтвердил РБК сам Ургант.

Телеведущий не знает, почему проект убрали и появится ли он в доступе. «Оцениваю эти действия на четыре с минусом», — прокомментировал он. Страница, посвященная телеспектаклю, на Kion недоступна.

«Происшествие в стране Мульти-Пульти» рассказывает о приключениях героев советской мультипликации. Ургант выступил в нем в роли Карлсона. Также в проекте приняли участие Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие.

В феврале Ургант выступил против военной операции на Украине. В начале марта Baza писала, что телеведущий эмигрировал с женой и двумя детьми. Сам Ургант говорил, что уехал в отпуск и вернется. В сентябре он заявил, что в России.

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Иван УргантАрина БородинаДанила КозловскийАлександр ПетровСергей БуруновКсения РаппопортАлексей СеребряковЕкатерина Варнава
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