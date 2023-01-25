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В Москве отменили концерт Ивана Урганта

Семён Гудошников
Сегодня в 22:52

Концерт Ивана Урганта (музыкальный псевдоним — Гриша Ургант), который должен был пройти 2 февраля на территории дизайн-завода «Флакон» в Москве, отменен. Об этом говорится в сообществе Гриши Урганта «ВКонтакте».

«Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: „Мне не понять и тебе не понять этого движения…“ Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — сказано в сообщении. Причины отмены не уточняются.

Изначально концерт был состояться еще в прошлом октября, но незадолго до начала мероприятие перенесли на февраль 2023-го.

Ранее все концерты в России отменила певица Монеточка*. Она выразила надежду, что еще выступит в российских городах, «особенно в своем любимом Екатеринбурге».

*Минюст признал Елизавету Гырдымову (Монеточка) иностранным агентом.

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Иван УргантЕлизавета Гырдымова
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