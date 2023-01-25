В Москве отменили концерт Ивана Урганта

«Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: „Мне не понять и тебе не понять этого движения…“ Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — сказано в сообщении. Причины отмены не уточняются.