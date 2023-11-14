Конструкторы Oleg по русским сказкам воплотились в жизнь

Российская компания Brick Labs представила конструкторы из кубиков по мотивам русских сказок, сообщает РИА «Новости». В основе коллекции — концепты наборов Oleg художника Артема Бизяева, которые раньше существовали только на картинках.
Всего Brick Labs разработала семь наборов — «Баба-яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей Бессмертный» и «Конек-горбунок».
Brick Labs — новый проект российского дистрибьютора игрушек Inventive Retail Group (владельца сети магазинов «Мир кубиков»). Его директор Тихон Смыков отметил, что новый бренд полностью придуман в России, но его производство расположено сейчас в Китае.
Стоят наборы до 11 тыс. рублей. Пока их произвели небольшой партией, чтобы оценить спрос. По мнению Смыкова, «если все пойдет хорошо, то 10% рынка можно и занять».
Наборы Артема Бизяева по русским сказкам завирусились в начале 2021 года. Чуть позже художник представил набор с автозаком, силовиками и протестующими, это произошло во время акций в поддержку Алексея Навального, которые закончились массовыми задержаниями. «Афиша Daily» тогда поговорила с Бизяевым о любви к русским народным сказкам, комиксах и городских протестах.
В инстаграме* художника, на который подписаны 23,5 тыс. человек, можно также посмотреть наборы конструктора про Петербург, по фильмам «Бриллиантовая рука», «Мимино» и «Кавказская пленница», «Майору Грому» и «Полю чудес».
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