Конструкторы Oleg по русским сказкам воплотились в жизнь

Наборы Артема Бизяева по русским сказкам завирусились в начале 2021 года. Чуть позже художник представил набор с автозаком, силовиками и протестующими, это произошло во время акций в поддержку Алексея Навального, которые закончились массовыми задержаниями. «Афиша Daily» тогда поговорила с Бизяевым о любви к русским народным сказкам, комиксах и городских протестах.