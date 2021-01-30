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Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:32

Петербургский художник Артем Бизаев предложил компании Lego разработать набор по мотивам славянских сказок. Он опубликовал свою концепцию конструктора на сайте Lego Ideas и рассказал об этом в твиттере.

Бизаев нарисовал избушку на курьих ножках с вороньим гнездом на крыше — ее предполагается собрать из деталей Lego. Также он добавил к ней ней эскизы новых героев для игры — Бабы-Яги, Василисы Прекрасной, «мягкого и пушистого» Кота Баюна и лягушки по имени Вова.

Художник продумал все детали: в интерьер домика добавлена русская печь, утварь для приготовления еды (например, чугунный котел), дрова из дуба, луковые «косы» и главное транспортное средство Бабы-Яги — ступа.

«Позвольте представить вас самого известного, самого харизматичного, самого обожаемого персонажа славянских сказок. Баба Яга! Не пугайтесь ее ужасающей внешности. Ведь, хотя она и очень противная, Баба-Яга справедлива и готова помочь путникам, вошедшим в ее лес», — написал Бизаев в описании проекта.

Менее чем за сутки за концепцию проголосовали более 10 тыс. раз. Согласно правилам Lego, этого достаточно, чтобы компания взяла набор в разработку. Причем такое число голосов участникам нужно набрать в течение двух лет — Бизаеву на это потребовалось 16 часов.

В Lego так удивились успеху проекта, что начали проверять достоверность голосов. «Lego думает, что это все происки злых русских хакеров, и проверяет, все ли было честно», — рассказал в твиттере Бизаев.

Компания может отказаться от концепции, несмотря на ее поддержку, если выявит в предложенном наборе «отсутствие играбельности», признаки насилия или положительный образ вредных привычек.

Избушка Бабы-Яги уже не первый проект, который предлагает Артем Бизаев. Ранее он собирал голоса в поддержку карты Средиземья из «Властелина колец» и замка Хайрула из видеоигры The Legend of Zelda — эта концепция также набрала необходимые 10 тыс. голосов.

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