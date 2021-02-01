«Лего слишком вредно для детей, ведь оно своими идеалистическими сюжетами создают ложное восприятие действительности. Поэтому нашей стране нужен альтернативный бренд — OLEG!», — написал художник в твиттере.

Художник из Петербурга Артем Бизяев придумал российский аналог Lego — набор конструктора Oleg с автозаком, силовиками и протестующими. Своей идеей он поделился у себя в соцсетях.

Придуманный набор он назвал «Unauthorized Holidays», что можно перевести как «Несанкционированные праздники».

Бизяев предложил создать российскую альтернативу Lego 31 января — в день массовых акций в поддержку Алексея Навального. Они прошли в десятках российских городов и закончились массовыми задержаниями.

Количество участников московской акции трудно поддается подсчету. По данным московской полиции, в ней участвовало около 2000 человек. При этом, по информации «ОВД-инфо», только число задержанных в городе достигло 1814. «Открытые медиа» оценили численность митингующих во время первого сбора на площади трех вокзалов в 15 тыс.

Ранее Бизяев придумал набор Lego по мотивам славянских сказок. Менее чем за сутки за эту концепцию на сайте Lego проголосовали более 10 тыс. человек — этого достаточно, чтобы компания рассмотрела возможность выпустить такой набор.