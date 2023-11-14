Стивен Кинг раскритиковал тех, кто злорадствует из‑за низких сборов «Капитана Марвел-2»

Некоторые эксперты называют причиной низких сборов усталость от супергероев. Однако последняя лента MCU «Стражи Галактики-3» стала четвертым по сборам фильмом года, заработав более 845 млн долларов по всему миру при бюджете в 250 млн. Также никто из актеров «Капитана Марвел-2» не мог продвигать картину из‑за забастовки SAG-AFTRA, которая завершилась в начале этого месяца.