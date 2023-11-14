Стивен Кинг раскритиковал тех, кто злорадствует из‑за низких сборов «Капитана Марвел-2»

Стивен Кинг раскритиковал в своих соцсетях тех, кто злорадствует из‑за кассового провала фильма Marvel «Капитан Марвел-2».
«Я не хожу на фильмы MCU, мне они безразличны, но это едва скрываемое злорадство из‑за низких кассовых сборов мне очень неприятно», — отметил писатель. По его мнению, непринятие фильма может быть вызвано ненавистью фанбоев-подростков и их позиции «Фу! Девушки!».
После выхода в прокат (10 ноября) «Капитан Марвел-2» заработал всего 47 млн долларов в первые выходные, что является самым низким показателем для фильмов Marvel со времен «Невероятного Халка» 2008 года. Тогда в мировом прокате фильм заработал чуть более 88 млн долларов.
«Капитан Марвел-2» снят постановщицей Ниа ДаКостой. В нем объединяются Капитан Марвел (Бри Ларсон), Моника Рамбо (Тейона Паррис) и Камала Хан, известная как Мисс Марвел (Иман Веллани). В производство фильма были вложены $220 млн, а еще $100 млн были потрачены на продвижение.
С такими неудачными результатами картина может даже не выйти в ноль, ведь в ближайшие недели в прокате появятся приквел «Голодных игр», «Баллада о певчих птицах и змеях» и анимационный фильм Disney «Желание», которые борются с «Капитаном» за семейную аудиторию.
Некоторые эксперты называют причиной низких сборов усталость от супергероев. Однако последняя лента MCU «Стражи Галактики-3» стала четвертым по сборам фильмом года, заработав более 845 млн долларов по всему миру при бюджете в 250 млн. Также никто из актеров «Капитана Марвел-2» не мог продвигать картину из‑за забастовки SAG-AFTRA, которая завершилась в начале этого месяца.