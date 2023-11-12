«Капитан Марвел-2» собрал худшую кассу первых выходных в США в истории киновселенной Marvel

Лишь два фильма франшизы Marvel собрали в США меньше $60 млн в первые выходные: «Невероятный Халк» получил $55,4 млн сборов в 2008 году, а «Человек-муравей» принес $57,2 млн в 2015 году. Несмотря на неудачи других проектов киностудии в этом году, февральский «Человек-муравей и Оса: Квантумания» и майские «Стражи Галактики-3» все же смогли собрать больше $100 млн.