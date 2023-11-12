«Капитан Марвел-2» собрал худшую кассу первых выходных в США в истории киновселенной Marvel

«Капитан Марвел-2» показал худшие сборы дебютного уик-энда в США в истории киновселенной Marvel, сообщает Variety. Картине с Бри Ларсон удалось выручить лишь $47 млн на домашнем рынке.
Изначально фильму прогнозировали невысокие сборы на уровне $75–80 млн, позже оценки сократились до $60–65 млн. Однако супергеройскому экшну не удалось оправдать даже их, особенно в условиях актерской забастовки, из‑за которой исполнительницы главных ролей не могли участвовать в промокампании.
Лишь два фильма франшизы Marvel собрали в США меньше $60 млн в первые выходные: «Невероятный Халк» получил $55,4 млн сборов в 2008 году, а «Человек-муравей» принес $57,2 млн в 2015 году. Несмотря на неудачи других проектов киностудии в этом году, февральский «Человек-муравей и Оса: Квантумания» и майские «Стражи Галактики-3» все же смогли собрать больше $100 млн.
В международном прокате «Капитан Марвел-2» также не оправдал ожиданий и выручил $63,3 млн на 51 рынке, принеся в общей сложности $110 млн. Disney рассчитывала собрать за выходные не менее $140 млн.
Опрошенные изданием аналитики называют ситуацию беспрецедентным кассовым провалом для компании. Положение Marvel ухудшает также череда неудачных стриминговых премьер и возможная усталость зрителей от супергероики, считают они. Вероятно, в этих условиях зрители будут меньше доверять бренду Marvel и смотреть каждый ее проект.
В производство фильма были вложены $220 млн, а еще $100 млн были потрачены на продвижение. С такими неудачными результатами картина может даже не выйти в ноль, ведь в ближайшие недели в прокате появятся приквел «Голодных игр», «Баллада о певчих птицах и змеях» и анимационный фильм Disney «Желание», которые борются с «Капитаном» за семейную аудиторию.