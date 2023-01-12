На странице певца Шарлота появилась информация о его смерти

Сегодня, в 2.06 утра, в социальных сетях самарского певца Эдуарда Шарлота появились сообщения о его смерти.
«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля», — сказано на странице артиста во «ВКонтакте».
Отец певца не смог подтвердить или опровергнуть информацию. «Я понятия не имею. Только что мне что‑то сказали. Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно, и связи у нас в последнее время не было», — сказал он.
Других подтверждений этой информации пока нет. Причины смерти не уточняются.
В комментариях под новостью в телеграм-канале «Овсянка, сэр» пользователи предполагают, что сообщения о смерти Шарлота это не что иное, как желание певца напомнить о себе.
Некоторые считают, что 7 февраля у музыканта состоится новый релиз, который будет сильно отличаться от его текущего творчества.
В январе 2022 года на страничках Шарлота уже появлялось сообщение о его смерти. Тогда на черном фоне исполнитель указал свою дату рождения и аббревиатуру «R.I.P.», которая переводится как «rest in peace» — «покойся с миром». Тогда заявления о смерти оказались фейком.
Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года. Он стал известным после участия в проекте «Песни на ТНТ». Его главные хиты — «Щека об щеку», «Малышка» и «Подруга».