До 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, рассказали в Минздраве

От 10 млн до 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, столько же человек страдают этим заболеванием. Об этом рассказала директор «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава РФ Наталья Мокрышева, передают «Ведомости».
По ее словам, в каждый год в стране регистрируется около 240 тыс. новых случаев диабета. Доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Олеся Гурова рассказала газете, что озвученные Мокрышевой цифры касаются в первую очередь заболевания II типа (без зависимости от инсулина).
Инсулинозависимым типом заболевания стали чаще болеть дети, но причины этого объяснить пока не получается, добавила Гурова. «Когда мы говорим о росте заболеваемости диабетом I типа, в эту категорию попадают молодые люди, подростки и дети», — заявила она. При этом I тип диабета может развиться и в более позднем возрасте.
В июне Мокрышева сообщала, что за последние 20 лет количество больных сахарным диабетом в России увеличилось на 3 млн человек. Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире, уточняла она.
В сентябре «Коммерсант» узнал о перебоях с импортом в страну комплектующих для средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), необходимых пациентам с диабетом. Часть деталей к НМГ попала под ограничения США в мае, из‑за чего их ввоз в страну оказался затруднен.