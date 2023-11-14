До 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, рассказали в Минздраве

Инсулинозависимым типом заболевания стали чаще болеть дети, но причины этого объяснить пока не получается, добавила Гурова. «Когда мы говорим о росте заболеваемости диабетом I типа, в эту категорию попадают молодые люди, подростки и дети», — заявила она. При этом I тип диабета может развиться и в более позднем возрасте.