В России на 3 млн увеличилось число пациентов с сахарным диабетом

По словам директора ГНЦ РФ ФГБУ, это позволит улучшить ранее выявление и профилактику диагноза, а также увеличит продолжительность жизни пациентов с диабетом. «Чтобы пациент, не госпитализируясь в стационар, сразу мог получить не только консультацию эндокринолога, но и показаться офтальмологу, специалисту по почкам, по периферическим нарушениям, [посетить] кабинет диабетической стопы и так далее», — отметила она.