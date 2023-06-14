В России на 3 млн увеличилось число пациентов с сахарным диабетом

В России за последние 20 лет количество больных сахарным диабетом увеличилось на 3 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГНЦ РФ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Наталью Мокрышеву.
По ее словам, сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. «Это огромные цифры», — добавила Мокрышева.
Она заявила, что медицинское сообщества возлагает надежду на запуск федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Центральным звеном этой программы станет появление многофункциональных эндокринологических центров в каждом регионе России, утверждает Мокрышева.
По словам директора ГНЦ РФ ФГБУ, это позволит улучшить ранее выявление и профилактику диагноза, а также увеличит продолжительность жизни пациентов с диабетом. «Чтобы пациент, не госпитализируясь в стационар, сразу мог получить не только консультацию эндокринолога, но и показаться офтальмологу, специалисту по почкам, по периферическим нарушениям, [посетить] кабинет диабетической стопы и так далее», — отметила она.
В мае стало известно, что в России за 2022 год первичная заболеваемость ожирением выросла на 10,7%. Минздрав назвал эту тенденцию «крайне неблагоприятной».