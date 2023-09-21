«Коммерсант»: в России начались сбои с импортом продукции для лечения диабета

Устройства Medtronic состоят из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика для измерения уровня глюкозы. Данные передаются в приложение на телефоне через трансмиттер, который и попал в американский список товаров двойного назначения. Проблема с поставками трансмиттеров наблюдалась еще зимой этого года.