«Коммерсант»: в России начались сбои с импортом продукции для лечения диабета

В России начались перебои с импортом в страну комплектующих для средств непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), необходимых пациентов с диабетом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии Наталью Мокрышеву.
Как отмечает издание, часть деталей к НМГ попала в под антироссийские ограничения США в мае 2023 года, из‑за чего их ввоз в страну оказался затруднен. В частности, пострадали поставки продукции ирландско-американского производителя Medtronic
Устройства Medtronic состоят из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика для измерения уровня глюкозы. Данные передаются в приложение на телефоне через трансмиттер, который и попал в американский список товаров двойного назначения. Проблема с поставками трансмиттеров наблюдалась еще зимой этого года.
Как отмечает «Коммерсант», на российском рынке пока осталась продукция американского производителя Abbott, однако она не предназначена для детей младше четырех лет. Также существуют китайские системы, но они не соответствуют требованиям.
В июне Наталья Мокрышева сообщила, что за последние 20 лет количество страдающих от сахарного диабета россиян увеличилось на 3 млн. По ее словам, сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. «Это огромные цифры», — добавила Мокрышева.