Вышел трейлер фильма «Иногда я думаю о смерти» с Дейзи Ридли

Ранее стало известно, что Дейзи Ридли снимется в триллере «Мы хороним мертвых». Его поставит режиссер Зак Хилдич, автор «Последних часов», «1922» и «Гремучей змеи». Съемки начнутся в феврале в Западной Австралии.