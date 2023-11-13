Вышел трейлер фильма «Иногда я думаю о смерти» с Дейзи Ридли

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Иногда я думаю о смерти», главную роль в котором исполнила Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение Силы», «Дочь болотного царя»).
Актриса сыграла девушку по имени Фрэн, у которой появляется новый коллега — Роберт. Между героями возникают чувства. Роман раскрывает персонажей по-новому, вскрывая потаенные стороны их личностей.
Картина выйдет на экраны 26 января. Ее режиссером выступила Рэйчел Ламберт. В актерский состав ленты вошли Дейв Мерхедж, Парвеш Чина, Марсия ДеБонис, Меган Сталтер и Бриттани О’Грейди.
Продюсерами фильма стали Дейзи Ридли, Алекс Сакс, Дори Рат, Лорен Беверидж, Бретт Беверидж. Сценарий проекта подготовили Стефани Абель Хоровиц, Кевин Арменто и Кэти Райт-Мин.
Ранее стало известно, что Дейзи Ридли снимется в триллере «Мы хороним мертвых». Его поставит режиссер Зак Хилдич, автор «Последних часов», «1922» и «Гремучей змеи». Съемки начнутся в феврале в Западной Австралии.