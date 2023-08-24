Дейзи Ридли в трейлере фильма «Дочь болотного царя»

Вышел первый трейлер фильма «Дочь болотного царя», который долгое время находился в разработке. Его премьера состоится 6 октября.
В основу ленты лег одноименный роман Карен Дионне. Произведение рассказывает об обычной, на первой взгляд, девушке Хелене, пытающейся найти свое место в мире после трудного детства.
Отец девушки, известный под прозвищем Болотный Царь, похитил ее мать, а затем 12 лет держал их двоих в плену на болотах, обучая искусству выживания в диких условиях.
Отголоски прошлого не дают Хелене двигаться вперед, так как спустя 15 лет мужчина сбегает из тюрьмы. Теперь она решает, что пора перестать убегать от того, с чем должна была столкнуться много лет назад.
Роль Хелены исполнила Дейзи Ридли (героиню в детстве сыграла Бруклин Принс), ее отца — Бен Менделсон. Помимо них, в ленте снялись Гарретт Хедлунд, Карен Писториус, Гил Бирмингем, Крис Вайолетт и другие. В качестве режиссера выступил Нил Бергер («Иллюзионист»).