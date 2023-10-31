Дейзи Ридли снимется в триллере Зака Хилдича «Мы хороним мертвых»

Звезда франшизы «Звездные войны» и фильма «Поступь хаоса» Дейзи Ридли снимется в триллере «Мы хороним мертвых» — его поставит режиссер Зак Хилдич, автор «Последних часов», «1992» и «Гремучей змеи».
Ридли исполнит в фильме главную роль — женщины по имени Ава, чей муж пропал без вести в ходе военного эксперимента. Героиня присоединяется к группе, занимающейся поиском тел, но втайне надеется найти супруга живым.
Со временем работа Авы по обнаружению погибших военных принимают жуткий оборот: трепы, которые она хоронит, начинают подавать признаки жизни.
Съемки картины начнутся в феврале 2024 года в Западной Австралии. Финансированием производства займутся Screen Australia, Screenwest, Lotterywest, WA Regional Screen Fund и Grammercy Park Media.
Хилдич сам написал сценарий фильма. Продюсерами ленты выступят Келвин Манро и Грант Спутор из Penguin Empire, Росс Дайнерштейн из Campfire Studios, а также Джошуа Харрис и Марк Фазано из Grammercy Park Media.
«Зак обладает уникальным талантом, когда дело доходит до создания фильмов, которые столь же трогательны, сколь и ужасающи», — отметил Спуторе. Дайнерштейн добавил, что Хилдич написал «потрясающе нервируюзий и пронзительный сценарий».
Сам Хилдич назвал участие в проекте Ридли «воплощением мечты». «Она воплощает идеальное сочетание уязвимости, выдержки и решительности», — подчеркнул кинематографист.