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Дейзи Ридли снимется в триллере Зака Хилдича «Мы хороним мертвых»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:09

Звезда франшизы «Звездные войны» и фильма «Поступь хаоса» Дейзи Ридли снимется в триллере «Мы хороним мертвых» — его поставит режиссер Зак Хилдич, автор «Последних часов», «1992» и «Гремучей змеи».

Ридли исполнит в фильме главную роль — женщины по имени Ава, чей муж пропал без вести в ходе военного эксперимента. Героиня присоединяется к группе, занимающейся поиском тел, но втайне надеется найти супруга живым.

Со временем работа Авы по обнаружению погибших военных принимают жуткий оборот: трепы, которые она хоронит, начинают подавать признаки жизни.

Съемки картины начнутся в феврале 2024 года в Западной Австралии. Финансированием производства займутся Screen Australia, Screenwest, Lotterywest, WA Regional Screen Fund и Grammercy Park Media.

Хилдич сам написал сценарий фильма. Продюсерами ленты выступят Келвин Манро и Грант Спутор из Penguin Empire, Росс Дайнерштейн из Campfire Studios, а также Джошуа Харрис и Марк Фазано из Grammercy Park Media.

«Зак обладает уникальным талантом, когда дело доходит до создания фильмов, которые столь же трогательны, сколь и ужасающи», — отметил Спуторе. Дайнерштейн добавил, что Хилдич написал «потрясающе нервируюзий и пронзительный сценарий».

Сам Хилдич назвал участие в проекте Ридли «воплощением мечты». «Она воплощает идеальное сочетание уязвимости, выдержки и решительности», — подчеркнул кинематографист.

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Дейзи РидлиЗак Хилдич
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