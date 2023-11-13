Реклама
Новости

Минюст исключил возможность возвращения к смертной казни в РФ

Рустам Абдуллин
Вчера в 17:56

Возможность возвращения смертной казни в РФ «фактически исключена», заявил замглавы Минюста Андрей Логинов. Он выступал с докладом в Совете ООН по правам человека в Женеве, передает РИА «Новости».

«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания», — заявил Логинов.

Согласно опросу 2019 года, большинство россиян (69%) считают допустимым приговаривать некоторых преступников к смертной казни, 52% выступают за возвращение такого вида наказания. В 2015 году такой позиции придерживались 49% граждан, в 2006-м ― 63%.

Лишь 8% выступают за полную отмену смертной казни, 30% считают, что нужно придерживаться моратория на смертную казнь (не отменять ее, но и не применять на практике), следует из опроса четырехлетней давности.

В 2021 году в Казахстане полностью отменили смертную казнь. В этом году власти Беларуси ввели смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных.

расскажите друзьям
теги
ООН
люди
Андрей Логинов
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»