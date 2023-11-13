Минюст исключил возможность возвращения к смертной казни в РФ

Возможность возвращения смертной казни в РФ «фактически исключена», заявил замглавы Минюста Андрей Логинов. Он выступал с докладом в Совете ООН по правам человека в Женеве, передает РИА «Новости».
«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания», — заявил Логинов.
Согласно опросу 2019 года, большинство россиян (69%) считают допустимым приговаривать некоторых преступников к смертной казни, 52% выступают за возвращение такого вида наказания. В 2015 году такой позиции придерживались 49% граждан, в 2006-м ― 63%.
Лишь 8% выступают за полную отмену смертной казни, 30% считают, что нужно придерживаться моратория на смертную казнь (не отменять ее, но и не применять на практике), следует из опроса четырехлетней давности.