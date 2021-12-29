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В Казахстане полностью отменили смертную казнь

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:36

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к законодательству, полностью отменяющие смертную казнь в Уголовном кодексе страны. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В УПК и законе о порядке и условиях содержания лиц в спецучреждениях Казахстана исключается понятие «исполнение наказания в виде смертной казни». Кроме того, президент отменил оговорку о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера, которую власти решили сохранить после подписания Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Перед присоединением к международному протоколу Токаев заявлял, что Казахстан стремится к «постепенному сужению сферы применения смертной казни и гуманизации уголовного законодательства», а также реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство. Президент пообещал полностью отменить смертную казнь во время подписания международного документа в сентябре 2020 года.

Ранее смертная казнь предусматривалась в 17 статьях УК Казахстана. В 2003 году Нурсултан Назарбаев подписал мораторий на такой вид наказания, приостановив исполнение всех смертных приговоров, но не лишив суды права выносить их.

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