Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Также за ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (более $650 тыс.). «Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности», — говорится в сообщении.