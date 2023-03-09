Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену для чиновников и военных

Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, по которому чиновникам и военнослужащим грозит смертная казнь за государственную измену. Об этом сообщается на сайте главы страны.
Также за ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (более $650 тыс.). «Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности», — говорится в сообщении.
Этим законом предусматривается уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил республики, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.
Ранее депутаты палаты представителей Национального собрания отмечали, что изменения в законодательство вносятся «в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».
В мае 2022-го Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь в виде расстрела за подготовку к терактам.
Беларусь — единственная страна в Европе и СНГ, где сохранилась смертная казнь.