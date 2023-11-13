Вышел финальный трейлер «Брата-3», который никак не связан с дилогией Балабанова

На ютубе появился финальный трейлер «Брата-3» — полнометражного дебюта художника, музейного деятеля и кинорежиссера Валерия Переверзева. Картина никак не связана с фильмами Алексея Балабанова.
Синопсис фильма таков: «Фильм повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. Несколько независимых, на первый взгляд, киноновелл объединены одной увлекательной историей». Действие картины разворачивается в Тамбове в начале XXI века.
В главных ролях — молодой актер Василий Карпенко из сериала «Кухня», рэпер Птаха, дебютантка Александра Вознесенская и близнецы Владимир и Юрий Торсуевы из «Приключений Электроника». Появятся на экране и западные актеры — Эрик Робертс («Темный рыцарь», «Поезд-беглец»), Костас Мэндилор (кинофраншиза «Пила»), актер французского происхождения Оливье Сиу («Чебурашка»).
Для съемок Переверзев разработал специальную оптику для цифровой камеры ARRI Alexa. Часть кадров сняты на кинокамеру Кварц 1974 года. Выход картины в прокат намечен на 23 ноября.
После первых анонсов «Брата-3» на проект посыпалась критика в сети. Пользователи говорили, что им стыдно за увиденное и жаловались на использование названия «Брат». На «Кинопоиске» у проекта рейтинг ожидания 13%.
Однако кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий успел посмотреть фильм и просит «не спешить рвать и метать из‑за того, что кто‑то покусился-де на святое». По его мнению, Переверзев «снял то ли постмодернистское эссе, воспевающее любимый город Тамбов, то ли набор шифрованных культурных скетчей образца „Даун Хауса“ по мотивам „Идиота“ Достоевского».