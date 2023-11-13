Вышел финальный трейлер «Брата-3», который никак не связан с дилогией Балабанова

Однако кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий успел посмотреть фильм и просит «не спешить рвать и метать из‑за того, что кто‑то покусился-де на святое». По его мнению, Переверзев «снял то ли постмодернистское эссе, воспевающее любимый город Тамбов, то ли набор шифрованных культурных скетчей образца „Даун Хауса“ по мотивам „Идиота“ Достоевского».