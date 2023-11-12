Девятиклассникам разрешат пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

Ученикам девятых классов позволили пользоваться калькулятором во время основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В кодификаторе составители экзамена пишут, что испытуемым при выполнении работы дозволено применять линейку, непрограммируемый калькулятор и справочные материалы, которые выдают вместе с вариантом КИМ.
В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы не было предусмотрено возможности использовать калькулятор при выполнении заданий.
К тому же, совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора также не включает калькулятор в список дозволенных средств обучения и воспитания для школьников на экзаменационной работе по математике. Этот документ утверждает расписание и порядок проведения процедуры. В отличие от математического испытания, устройство допускается на экзаменах по физике, химии и биологии.
Ранее в сети обратили внимание, что в демоверсии материалов ОГЭ по русскому языку девятиклассникам предложили прочитать текст о фельдшере Екатерине Ивановой, которая по контракту уехала на военную операцию на Украине.
Также в демонстрационных вариантах ЕГЭ по литературе отметили пропажу произведений и авторов периодов раньше середины XIX века, а из работы по обществознанию — темы «Международное право», «Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба», «Демократия, ее основные ценности и признаки», а также «Гражданское общество и государство».