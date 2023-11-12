Девятиклассникам разрешат пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

К тому же, совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора также не включает калькулятор в список дозволенных средств обучения и воспитания для школьников на экзаменационной работе по математике. Этот документ утверждает расписание и порядок проведения процедуры. В отличие от математического испытания, устройство допускается на экзаменах по физике, химии и биологии.