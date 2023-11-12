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Девятиклассникам разрешат пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

Максим Саблин
12 ноября 2023 20:38

Ученикам девятых классов позволили пользоваться калькулятором во время основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике, следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В кодификаторе составители экзамена пишут, что испытуемым при выполнении работы дозволено применять линейку, непрограммируемый калькулятор и справочные материалы, которые выдают вместе с вариантом КИМ.

В спецификациях ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы не было предусмотрено возможности использовать калькулятор при выполнении заданий.

К тому же, совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора также не включает калькулятор в список дозволенных средств обучения и воспитания для школьников на экзаменационной работе по математике. Этот документ утверждает расписание и порядок проведения процедуры. В отличие от математического испытания, устройство допускается на экзаменах по физике, химии и биологии.

Ранее в сети обратили внимание, что в демоверсии материалов ОГЭ по русскому языку девятиклассникам предложили прочитать текст о фельдшере Екатерине Ивановой, которая по контракту уехала на военную операцию на Украине.

Также в демонстрационных вариантах ЕГЭ по литературе отметили пропажу произведений и авторов периодов раньше середины XIX века, а из работы по обществознанию — темы «Международное право», «Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба», «Демократия, ее основные ценности и признаки», а также «Гражданское общество и государство».

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Минпросвещения РоссииРособрнадзор
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Екатерина Иванова
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