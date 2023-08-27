«Понять [ФИПИ] на самом деле нетрудно — из ЕГЭ просто убраны все писатели и литературные явления, изучавшиеся до 10 класса. Бедные дети ведь и так перегружены информацией, а тут их еще заставляют помнить, что они проходили три года назад. Какого‑то там Пушкина с Гоголем. Вот такая логика царствует в шариковских умишках фипишных чинуш. Представляете? Это как сдавать экзамен по алгебре, не зная, что дважды два — четыре», — возмущается он.