Из ЕГЭ по литературе в 2024 году уберут произведения и авторов периодов раньше середины XIX века. Это следует из проекта нового кодификатора экзамена, который опубликовал ФИПИ (подотчетна Рособрнадзору). На изменения обратил внимание филолог и доцент СПбГУ Николай Карпов.
Кодификаторы ЕГЭ определяют структуру экзамена, в них чиновники обозначают темы, термины и понятия, знание которых будет проверять процедура. Также документ используют как план при организации подготовки школьников.
Карпов заметил, что по сравнению с ЕГЭ по литературе 2023 года из проекта кодификаторов пропали важные имена и произведения.
«Вчера контора под названием ФИПИ взяла и легким движением руки исключила из программы для подготовки к вступительному экзамену по литературе (ЕГЭ) Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Нет ни «Евгения Онегина», ни «Героя нашего времени», ни «Мертвых душ». А также нет Грибоедова, Жуковского, Фонвизина, Державина и «Слова о полку Игореве», — сокрушается Карпов.
«То есть вся русская литература до середины 19 века «снесена под ноль». Ее больше нет и знать ее не полагается. Отсчёт надо вести, как предлагают господа из ФИПИ, с Тургенева, Гончарова и Островского», — добавляет он.
Карпов замечает, что в целом список для чтения сокращен в несколько раз и даже пополнился зарубежными авторами — например, Умберто Эко и Томасом Стернзом Элиотом. Решение оставить их, а не Пушкина или Гоголя удивило филолога.
«Понять [ФИПИ] на самом деле нетрудно — из ЕГЭ просто убраны все писатели и литературные явления, изучавшиеся до 10 класса. Бедные дети ведь и так перегружены информацией, а тут их еще заставляют помнить, что они проходили три года назад. Какого‑то там Пушкина с Гоголем. Вот такая логика царствует в шариковских умишках фипишных чинуш. Представляете? Это как сдавать экзамен по алгебре, не зная, что дважды два — четыре», — возмущается он.
Филолог Анастасия Маркова считает, что ФИПИ слишком сильно полагаются на детскую любовь к литературе. По ее словам, чиновники уверены, что сдававшие ОГЭ по литературе в 9 классе подростки пройдут и ЕГЭ в 11-м. Однако эта логика не учитывает тех, кто сделал свой выбор в пользу предмета только к концу обучения.
«Большинство учеников не читают толстенных романов в 8-10 классах, а начинают плотно заниматься только к ЕГЭ. Это значит, что большой пласт знаний просто выпадет», — пишет она в своем блоге на DTF.
Однако авторы вопросов экзамена зачастую рассчитывают на знание классической русской литературы у школьников, того же ждут и вузы, проводя собственные вступительные экзамены. Поэтому Маркова утверждает, что новый кодификатор может поставить абитуриентов в неравные условия по сравнению с их более начитанными конкурентами.
Изменения в проекте кодификаторов для ЕГЭ по обществознанию заметил бывший школьный учитель и правозащитник Максим Иванцов. По сравнению с планом подготовки 2023 года из документа исчезли темы «Международное право», «Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба», «Демократия, её основные ценности и признаки», а также «Гражданское общество и государство».
«Посмотрите на сравнительную табличку кодификаторов ЕГЭ по обществознанию за 2023 и 2024 год. В кодификаторе перечислены темы, которые ученик должен знать для успешной сдачи ЕГЭ. Теперь в ЕГЭ не будет вопросов о гражданском обществе, правовом государстве, ценностях и признаках демократии, международном праве», — резюмировал Иванцов в своем инстаграме*.
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