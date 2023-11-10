Площадка Sphere в Лас-Вегасе понесла убытки в размере 98,4 млн долларов, сообщает The New York Post. Выручка компании, владеющей сферическим центром, составила 118 млн, что на 71% ниже, чем год назад.
Sphere открылась 29 сентября концертом U2 и премьерой фильма «Открытка с Земли» Даррена Аронофски. От выступления ирландской группы владельцы площадок заработали 4,1 млн долларов, а от рекламы — 2,6 млн, пишет издание.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ушел в отставку финансовый директор Sphere Гаутам Ранджи. В заявлении компании утверждается, что его отставка «не стала результатом каких‑либо разногласий».
Однако The New York Post утверждает, что Ранджи ушел из‑за нападок гендиректора Джеймса Долана. «Они проделали замечательную работу, скрывая эту новость. Финансовый директор, увольняющийся менее чем за неделю до получения прибыли, — это неслыханно», — заявил источник издания.