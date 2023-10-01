U2 выступила внутри MSG Sphere в Лас-Вегасе. Это первое музыкальное выступление в сферическом центре

Группа U2 выступила внутри сферического развлекательного центра MSG Sphere в Лас-Вегасе. Музыканты планируют провести серию из 25 подобных концертов.
Пол Маккартни, звезды «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и Аарон Пол, Снуп Догг и Доктор Дре участвовали в торжественном открытии MSG Sphere. Боно из U2 назвал владельца центра Джеймса Долана сумасшедшим за его видение и реализацию площадки.
СМИ назвали MSG Sphere стоимостью 2,3 млрд долларов потрясающим (USA Today), умопомрачительным (The Verge) и совершенно поразительным (The Guardian). «Наблюдать за исполнением U2 своего альбома „Achtung Baby“ было сюрреалистично, было похоже на тщательно продуманный музыкальный клип, визуальные эффекты и все такое, но группа действительно играет вживую. Некоторые, возможно, даже предпочтут смотреть на экраны, а не на сцену», — написал Алекс Митчелл из New York Post.
С обозревателями из СМИ согласны и пользователи соцсетей. Они назвали MSG Sphere «самой безумной концертной площадкой всех времен».
«В следующий раз, когда кто‑нибудь скажет вам, что люди за столетия не построили ничего примечательного, покажите ему это видео изнутри Sphere со вчерашнего концерта»
«Sphere меняет все что можно для концертов. Я никогда не слышал лучшего живого звука и не видел лучшего изображения. Вот это впечатления»
«U2 в Sphere. И да, видеоэкран просто нереальный!»
Строительство развлекательного центра завершилось этим летом. Фасад здания состоит из светодиодных панелей, в которых работает 1,2 млн ламп размером с хоккейную шайбу. Площадь установленного внутри сферы дисплея — почти 15 тыс. квадратных метров, а звук транслируется через 167 тыс. динамиков.
До открытия MSG Sphere самым большим экраном в мире был Panasonic IMAX в Сиднее размером 35 на 29 метров — это почти в пятнадцать раз меньше дисплея в Лас-Вегасе. Первым фильмом, который там показали, стала «Открытка с Земли» Даррена Аронофски.