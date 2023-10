U2 выступила внутри MSG Sphere в Лас-Вегасе. Это первое музыкальное выступление в сферическом центре

СМИ назвали MSG Sphere стоимостью 2,3 млрд долларов потрясающим (USA Today), умопомрачительным (The Verge) и совершенно поразительным (The Guardian). «Наблюдать за исполнением U2 своего альбома „Achtung Baby“ было сюрреалистично, было похоже на тщательно продуманный музыкальный клип, визуальные эффекты и все такое, но группа действительно играет вживую. Некоторые, возможно, даже предпочтут смотреть на экраны, а не на сцену», — написал Алекс Митчелл из New York Post.