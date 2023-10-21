«Открытка с Земли» Даррена Аронофски, которую показали в сферическом кинотеатре, весит полпетабайта

Фильм «Открытка с Земли», который показали внутри сферического развлекательного центра MSG Sphere в Лас-Вегасе, весит полпетабайта (половина квадриллиона байтов). Об этом рассказал режиссер Даррен Аранофски на вечернем шоу Сета Мейерса.
Камера, которая снимала «Открытку с Земли», записывает 32 гигабайта в секунду. Экран, на котором фильм показывали, имеет разрешение 18K. По словам Аранофски, количество информации, которое записывала камера, «взрывает мозг».
«Открытка с Земли» стала первым фильмом, показанным в Sphere. Следом в огромном центре выступила группа U2: во время их концерта на сферическом экране появлялась анимация.
Строительство развлекательного центра завершилось этим летом. Фасад здания состоит из светодиодных панелей, в которых работает 1,2 млн ламп размером с хоккейную шайбу. Площадь установленного внутри сферы дисплея — почти 15 тыс. квадратных метров, а звук транслируется через 167 тыс. динамиков.