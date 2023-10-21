«Открытка с Земли» Даррена Аронофски, которую показали в сферическом кинотеатре, весит полпетабайта

Строительство развлекательного центра завершилось этим летом. Фасад здания состоит из светодиодных панелей, в которых работает 1,2 млн ламп размером с хоккейную шайбу. Площадь установленного внутри сферы дисплея — почти 15 тыс. квадратных метров, а звук транслируется через 167 тыс. динамиков.