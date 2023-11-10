Marvel определилась с датами премьер. «Дэдпул-3» выйдет в 2024 году

Третья часть франшизы о комичном антигерое «Дэдпул-3» выйдет в прокат 26 июля 2024 года. До этого релиз фильма перенесли на неопределенный срок из‑за забастовки сценаристов. Теперь, когда Гильдия актеров наконец достигла соглашения с голливудским Альянсом продюсеров, съемки фильма планируют возобновить в течение двух недель.
Дату выхода картины подтвердил в соцсетях исполнитель главной роли Райан Рейнолдс. Анонс актер сопроводил фотографией Догпула — нового персонажа предстоящего фильма, пса со способностями Дэдпула.
Из‑за забастовки сценаристов многие другие блокбастеры Marvel перенесли на 2025 год. Четвертая часть «Капитана Америки», которую ожидали в июле 2024-го, выйдет только в феврале 2025-го. Фильм «Громовержцы» с Флоренс Пью и Себастьяном Стэном перенесен на 25 июля 2025 года вместо декабря 2024-го. Премьера фильма «Блэйд» с Махершалой Али перенесена с февраля на ноябрь 2025-го. Изначально работу над последними двумя картинами планировали начать этим летом.
9 ноября профсоюз работников киноиндустрии объявил об окончании 118-дневной забастовки, ставшей самым продолжительным протестом актеров против кино- и телестудий в истории Голливуда.
С момента начала забастовки полгода назад большая часть теле- и кинопроизводства была остановлена. Профсоюз актеров присоединился к ним в середине июля, остановив все, кроме небольшого числа независимых кинопроизводств.