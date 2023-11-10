Marvel определилась с датами премьер. «Дэдпул-3» выйдет в 2024 году

Из‑за забастовки сценаристов многие другие блокбастеры Marvel перенесли на 2025 год. Четвертая часть «Капитана Америки», которую ожидали в июле 2024-го, выйдет только в феврале 2025-го. Фильм «Громовержцы» с Флоренс Пью и Себастьяном Стэном перенесен на 25 июля 2025 года вместо декабря 2024-го. Премьера фильма «Блэйд» с Махершалой Али перенесена с февраля на ноябрь 2025-го. Изначально работу над последними двумя картинами планировали начать этим летом.