Нейросеть представила, как бы выглядели герои российских мемов и анекдотов в мультфильмах Pixar

Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» Евгений Мацкевич представил постеры мультфильмов Pixar с персонажами любимых российских мемов.
На сгенерированных через DALL-E 3 изображениях округлые черты анимированных героев принимают Наталья Морская Пехота, Опасный поцык, Никита Литвинков и множество других звезд ютуба и смешных картинок из архива рунета.
Картинки в похожем стиле постит и паблик с анекдотами «Мои любимые юморески». В их варианте американская студия вдохновляется российскими шутками и переносит на экраны медведя в горящей машине, мужчину с идеальной шляпой, а также командира, который приказал роте солдат поднять танк.
Тренд с плакатами Pixar запустился в США в начале октября. Примерно в то же время доступ к DALL-E 3 открылся в чат-боте поисковика Bing и стал доступен широкому кругу пользователей. Части из них пришло в голову воплотить в любимом с детства стиле худшие события, панчлайны и мемы.
Кстати, в октябре несколько героев полюбившихся интернету мемов вновь напомнили о себе. Например, Никита Литвинков снялся в рекламе воронежского кафе и пригласил посетителей отведать «легендарный и всеми полюбившийся обед и тот самый вкусный чай, после которого вы обязательно почувствуете себя человеком».
Чуть ранее герой мема «Школьник в болоте» Игорь Назаров повторил ставший виральным снимок. Спустя семь лет подросток успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота.