Нейросеть представила, как бы выглядели герои российских мемов и анекдотов в мультфильмах Pixar

Тренд с плакатами Pixar запустился в США в начале октября. Примерно в то же время доступ к DALL-E 3 открылся в чат-боте поисковика Bing и стал доступен широкому кругу пользователей. Части из них пришло в голову воплотить в любимом с детства стиле худшие события, панчлайны и мемы.