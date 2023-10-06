«Школьник в болоте» повторил мемное фото 7 лет спустя

Герой мема «Школьник в болоте» Игорь Назаров повторил ставший виральным снимок спустя семь лет. Кадры из фотосессии появились на его странице во «ВКонтакте».
Как и на оригинальной картинке, Назаров стоит по пояс в воде в темном пиджаке и рубашке, а рядом с ним стоит стол с канцелярскими принадлежностями, бумагами и очками. В подписи он хвастается карьерным ростом и говорит, что поднялся до должности директора болота.
«Прошло уже много времени, за эти семь лет я успел подняться по карьерной лестнице и стать настоящим СЕО болота. Я открыл новые филиалы и могу решать все важные вопросы удаленно, оставаясь в своем первом и самом любимом офисе», — написал Назаров.
Оригинальное фото появилось в соцсетях в 2016 году. Тогда 17-летний Назаров принял участие в конкурсе паблика «Как я встретил столбняк» на фотографию в самом непредсказуемом месте. Само болото находится в Челябинской области в районе городов Карабаш и Миасс.
Снимок породил десятки мемов про офисную работу или ожидания от жизни и реальность. Позже Назаров признавался, что его стали узнавать на улицах и делать совместные фото. «Вот только при знакомстве с девушками мем не особо работал», — говорил он в интервью изданию «Аргументы и факты — Челябинск». За семь лет он успел окончить школу, переехать в Челябинск и поступить в Уральский государственный университет физической культуры на направление туристического менеджмента. Автор мемного фото, его брат Алексей, переехал в Москву.
«Учеба мне не нравилась, было скучно. Поступил на менеджера по туризму, потому что не знал, куда идти. Пробовал другие специальности: бармен, продавец, кальянщик, но нигде не получалось. Потом устраивался помогать родителям с их бизнесом: работал продавцом в местном магазине в поселке», — рассказал он «Комсомольской правде». В итоге сейчас он работает татуировщиком.