«Школьник в болоте» повторил мемное фото 7 лет спустя

Снимок породил десятки мемов про офисную работу или ожидания от жизни и реальность. Позже Назаров признавался, что его стали узнавать на улицах и делать совместные фото. «Вот только при знакомстве с девушками мем не особо работал», — говорил он в интервью изданию «Аргументы и факты — Челябинск». За семь лет он успел окончить школу, переехать в Челябинск и поступить в Уральский государственный университет физической культуры на направление туристического менеджмента. Автор мемного фото, его брат Алексей, переехал в Москву.