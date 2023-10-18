«Борщ с капусткой, но не красный»: герой мема Никита Литвинков снялся в рекламе кафе в Воронеже

В начале октября герой мема «Школьник в болоте» Игорь Назаров повторил ставший виральным снимок спустя семь лет. Как и на оригинальной картинке, Назаров стоит по пояс в воде в темном пиджаке и рубашке, а рядом с ним стоит стол с канцелярскими принадлежностями, бумагами и очками.