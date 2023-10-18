«Борщ с капусткой, но не красный»: герой мема Никита Литвинков снялся в рекламе кафе в Воронеже

Герой мема про «борщ с капусткой, но не красный» Никита Литвинков снялся в рекламе воронежского кафе «Факультет бистро».
В ролике он пригласил местных жителей в заведение и представил «тот самый легендарный и всеми полюбившийся обед и тот самый вкусный чай, после которого вы обязательно почувствуете себя человеком».
В специальный комбообед Литвинкова вошли «хороший борщ с капустой, но не красный», «куриные сосисочки с фирменной горчицей, зеленым горошком и цельнозерновым хлебом», «непонятный салат с капустой и яблоками», а также «вкусный чай, который тааак утоляет жажду».
Литвинков прославился в 2008 году, когда на ютубе появился отрывок из интервью, которое проводилось в школе города Королев. В нем школьник в пиджаке смешно рассказывал о еде, которая подается в местной столовой.
После этого в интернете появлялись и другие видео с героем мема. На одном из них (в 2009 году) он рекламирует хренорезку на пляже в окружении школьников.
В начале октября герой мема «Школьник в болоте» Игорь Назаров повторил ставший виральным снимок спустя семь лет. Как и на оригинальной картинке, Назаров стоит по пояс в воде в темном пиджаке и рубашке, а рядом с ним стоит стол с канцелярскими принадлежностями, бумагами и очками.