Чендлер должен был изменить Монике в «Друзьях», но Мэттью Перри попросил переписать сценарий

В итоге первоначальную роль Кэш убрали из сериала, а вместо этого ее сделали стюардессой в сцене с Россом и Рейчел. Актриса сказала, что ей было «очень комфортно» играть с Перри. «Он был таким милым и гостеприимным, что заставил меня чувствовать себя непринужденно. Мне было так весело. Было очень весело сниматься с ним в этой сцене, и это было легко», — поделилась она.