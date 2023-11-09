Чендлер должен был изменить Монике в «Друзьях», но Мэттью Перри попросил переписать сценарий

Первоначальный сценарий «Друзей» предполагал, что Чендлер изменит Монике, но Мэттью Перри убедил создателей изменить сюжет, заявив, что фанаты «никогда не простят» измены. Об этом в интервью TMZ рассказала актриса Лиза Кэш, которая появилась в качестве приглашенной звезды в пятом сезоне сериала.
В серии «Эпизод в Вегасе: Часть 1» Кэш играла работницу отеля, в котором остановился Чендлер. «Сцена заключалась в том, что Чендлер и Моника спорили в Вегасе по поводу обеда с [с ее бывшим возлюбленным] Ричардом. Первоначально в нашем сценарии Чендлер поднимается в номер отеля, заказывает обслуживание номеров, и я прихожу к нему как работница отеля. Мы разговариваем, смеемся и общаемся, а Чендлер в конечном итоге изменяет Монике с моим персонажем», — отметила Кэш.
Она вместе с Мэттью Перри успела отрепетировать сцену, но за день до съемок ей сказали, что от этого сюжетного хода откажутся. «Мне сказали, что Перри пошел к сценаристам и заявил, что публика никогда не простит [Чендлеру] измену Монике. Наверное, он был прав! Возможно, это изменило бы ход шоу и его характер», — поделилась актриса.
В итоге первоначальную роль Кэш убрали из сериала, а вместо этого ее сделали стюардессой в сцене с Россом и Рейчел. Актриса сказала, что ей было «очень комфортно» играть с Перри. «Он был таким милым и гостеприимным, что заставил меня чувствовать себя непринужденно. Мне было так весело. Было очень весело сниматься с ним в этой сцене, и это было легко», — поделилась она.
Ночью 28 октября Мэттью Перри умер. Актера нашли в гидромассажной ванне его дома в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, личный ассистент Перри вызвал скорую помощь из‑за сердечного приступа у Перри, однако к ее приезду он утонул. После смерти звезды его автобиография стала самой продаваемой книгой в США, обогнав новые мемуары Бритни Спирс.