Профильные ведомства не поддержали список запрещенных добавок для вейпов

В Минфине, Минпромторге и Росалкогольтабакконтроле считают, что список должен быть составлен на основе исследований в области производства и потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей. Такой сейчас разрабатывает Евразийская экономическая комиссия, и два ведомства предлагают Минздраву опираться на него.