Профильные ведомства не поддержали список запрещенных добавок для вейпов

Минпромторг, Минфин, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль отправили на доработку список запрещенных добавок для вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии писем от ведомств, их подлинность подтвердили источники в отрасли.
Перечень был подготовлен Минздравом этим летом, в него включили ароматизаторы, смеси с которыми должны были пропасть из продажи. Туда вошли фрукты и овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы, кофеин, гуарана, таурин, лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.
Отрицательный отзыв на проект постановления министерства написала Ассоциация компаний розничной торговли, там посчитали, что запрет подсластителей пара приведет к запрету оборота вейпов.
С союзом ретейлеров согласился Минсельхоз, там отметили, что это противоречит заявленной цели введения ограничений, которые, по задумке законодателей, должны не допустить роста привлекательности вейпов для несовершеннолетних и усиления зависимости.
Кроме этого, заметили в ведомстве, в списке нет конкретных веществ, которые определенно вредили бы здоровью. Перечень включает «общие определения», а конкретные добавки «перечисляются в качестве примеров или как часть неопределенно широкого круга запрещаемых веществ», говорится в отзыве.
В Минфине, Минпромторге и Росалкогольтабакконтроле считают, что список должен быть составлен на основе исследований в области производства и потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей. Такой сейчас разрабатывает Евразийская экономическая комиссия, и два ведомства предлагают Минздраву опираться на него.
При этом в Министерстве здравоохранения РБК заявили, что «все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти концептуально поддерживают утверждение перечня». Работа над списком продолжается, но сроков его готовности пока не называют.