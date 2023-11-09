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Профильные ведомства не поддержали список запрещенных добавок для вейпов

Максим Саблин
Сегодня в 11:24

Минпромторг, Минфин, Минсельхоз и Росалкогольтабакконтроль отправили на доработку список запрещенных добавок для вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии писем от ведомств, их подлинность подтвердили источники в отрасли.

Перечень был подготовлен Минздравом этим летом, в него включили ароматизаторы, смеси с которыми должны были пропасть из продажи. Туда вошли фрукты и овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы, кофеин, гуарана, таурин, лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.

Отрицательный отзыв на проект постановления министерства написала Ассоциация компаний розничной торговли, там посчитали, что запрет подсластителей пара приведет к запрету оборота вейпов.

С союзом ретейлеров согласился Минсельхоз, там отметили, что это противоречит заявленной цели введения ограничений, которые, по задумке законодателей, должны не допустить роста привлекательности вейпов для несовершеннолетних и усиления зависимости.

Кроме этого, заметили в ведомстве, в списке нет конкретных веществ, которые определенно вредили бы здоровью. Перечень включает «общие определения», а конкретные добавки «перечисляются в качестве примеров или как часть неопределенно широкого круга запрещаемых веществ», говорится в отзыве.

В Минфине, Минпромторге и Росалкогольтабакконтроле считают, что список должен быть составлен на основе исследований в области производства и потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей. Такой сейчас разрабатывает Евразийская экономическая комиссия, и два ведомства предлагают Минздраву опираться на него.

При этом в Министерстве здравоохранения РБК заявили, что «все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти концептуально поддерживают утверждение перечня». Работа над списком продолжается, но сроков его готовности пока не называют.

Законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним был принят Госдумой в апреле этого года.

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МинпромторгЕвразийская экономическая комиссияГосдума
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