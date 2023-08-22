Вейпы с ароматизаторами уберут из продажи с 1 марта

Продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства. В нём Минздрав перечислил все добавки, жидкости с которыми должны пропасть из магазинов.
Ранее считалось, что запрет на реализацию вступит в силу 1 сентября, эта дата была указана в принятом в апреле законе. Однако в этот день правительство лишь получает право определять список ароматических веществ для ограничений.
Минздрав уже подготовил перечень таких ароматизаторов. Смеси с ними уберут из продажи с 1 марта 2024 года. В список вошли пищевые ароматизаторы: фрукты и овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы. Кроме этого ведомство включило в него кофеин, гуарана, таурин, лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.
В пояснительной записке к закону о запрете вейпов говорится, что вейпы продвигают как «более безопасные», «вкусные» и «бездымные» альтернативы обычным сигаретам, хотя исследования свидетельствуют сопоставимых рисках для здоровья. При этом производители такой продукции используют маркетинговую тактику для привлечения новых потребителей, в том числе детей, и приучают их к никотину, уверены депутаты.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие сети в РФ) написала отрицательный отзыв на проект постановления Минздрава, продолжают «Известия».
«Фактически это приведет к запрету оборота вейпов, поскольку ароматизаторы являются их неотъемлемой частью, их используют при производстве 100% жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов)», — считают в организации.
Запрет на продажу ароматических вейпов коснется совершеннолетних потребителей вейпов в РФ, а это не менее 4,5 млн человек, посчитали сети. Пропажа смесей из магазинов может ударить по здоровью курящих, ведь «возможность легального обращения продукции будет остановлена» и возникнет рынок незаконной торговли, где продукты могут не соответствовать требованиям по качеству, уверены в АКОРТ. К тому же они предрекают сокращение налогов, собираемых от легальных продавцов.
Сети просят о переходном периоде в 12 месяцев со дня публикации перечня. Им кажется, это позволит избежать убытков и распродать доступные запасы.