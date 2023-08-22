Вейпы с ароматизаторами уберут из продажи с 1 марта

Запрет на продажу ароматических вейпов коснется совершеннолетних потребителей вейпов в РФ, а это не менее 4,5 млн человек, посчитали сети. Пропажа смесей из магазинов может ударить по здоровью курящих, ведь «возможность легального обращения продукции будет остановлена» и возникнет рынок незаконной торговли, где продукты могут не соответствовать требованиям по качеству, уверены в АКОРТ. К тому же они предрекают сокращение налогов, собираемых от легальных продавцов.