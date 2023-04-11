Реклама
Новости

Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:03
Обновлено в 16:04:

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов, в частности, запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом пишет ТАСС.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

За законопроект проголосовали 408 депутатов. Воздержался один — Анатолий Вассерман. Документ также распространяет действующие ограничения по продаже и рекламе табачной продукции на все устройства потребления никотинсодержащей продукции.

Под такими устройствами понимаются электронные или иные приборы, которые используются для получения как никотинсодержащего и безникотинового «аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы».

18 января Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.

23 марта Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов. «Детей надо спасать, потому что пагубные привычки — все ходят с этими устройствами, и никто не может понять, насколько [они] вредны», — сетовал Володин.

4 апреля в Госдуме начали подготавливать поправки к законопроекту. Тогда Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. До этого некоторыми депутатами предлагалось лишь ограничить продажу вейпов несовершеннолетним.

расскажите друзьям
теги
ГосдумаРоспотребнадзор
люди
Вячеслав ВолодинМихаил МишустинАнатолий Вассерман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»