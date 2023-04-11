Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

За законопроект проголосовали 408 депутатов. Воздержался один — Анатолий Вассерман. Документ также распространяет действующие ограничения по продаже и рекламе табачной продукции на все устройства потребления никотинсодержащей продукции.
Под такими устройствами понимаются электронные или иные приборы, которые используются для получения как никотинсодержащего и безникотинового «аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы».
18 января Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения о возможном запрете вейпов. На следующий день Роспотребнадзор поддержал идею.
23 марта Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов. «Детей надо спасать, потому что пагубные привычки — все ходят с этими устройствами, и никто не может понять, насколько [они] вредны», — сетовал Володин.
4 апреля в Госдуме начали подготавливать поправки к законопроекту. Тогда Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. До этого некоторыми депутатами предлагалось лишь ограничить продажу вейпов несовершеннолетним.