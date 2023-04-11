Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Под такими устройствами понимаются электронные или иные приборы, которые используются для получения как никотинсодержащего и безникотинового «аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составные части и элементы».