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YouTube запустит на каждом канале персонализированную ленту с видео, которые могут быть интересны

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:15

20 ноября YouTube запустит персонализированную ленту-подборку «Для вас», которая у каждого канала будет своей, сообщается в блоге компании. Алгоритмы будут рекомендовать зрителям определенный контент на канале отдельного блогера на основе истории их просмотров.

Функцию можно отключить или настроить под себя. Например, авторы каналов смогут показывать зрителям подборки из видео, прямых трансляций и коротких роликов (шортсы) или только двух разных форматов. В ленту также можно включать контент за все время или за последнее.

Лента-подборка в каналах тестировалась несколько месяцев. Creator Insider показывал ее в своем видео полгода назад и отзывался о ней на сайте поддержки Google. Изначально подразумевалось, что функция станет обязательной.

Накануне техно-СМИ сообщили о тестах кнопки «Воспроизведи что‑нибудь», которая по задумке YouTube откроет случайное видео скучающему пользователю. Чаще всего функция перенаправляет к коротким видео Shorts, но иногда воспроизводит и полнометражные ролики. При этом неясно, учитывается ли историю просмотров.

В августе TechCrunch узнал о планах YouTube по запуску функции коротких аннотаций содержимого видео, которые будет генерировать искусственный интеллект. Речь идет именно о пересказе контента, а не об описании к роликам.

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