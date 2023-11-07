YouTube тестирует кнопку, которая включает случайное видео

YouTube тестирует кнопку «Воспроизведи что‑нибудь» — она откроет случайное видео, когда пользователь не знает, что посмотреть. Об этом сообщают Android Police и The Verge.
Кнопка появляется в мобильном приложении сервиса у ряда пользователей. Она отображается между контентом при прокрутке ленты на главной странице.
Чаще всего функция перенаправляет к коротким видео Shorts, но иногда воспроизводит и полнометражные ролики. Неясно, учитывает ли YouTube историю просмотров при рекомендации рандомного контента.
Android Police отмечает, что YouTube, по всей видимости, довольно давно работает над новой функцией, поскольку еще в мае ее заметил пользователь Reddit.