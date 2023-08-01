Реклама
Новости

YouTube короткие обзоры на содержание роликов. Их будет генерировать ИИ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

YouTube тестирует функцию коротких аннотаций содержимого видео, которые будет генерировать искусственный интеллект. Пока функция доступна ограниченному кругу пользователей и англоязычных видео, узнал TechCrunch.

Короткие сводки — это не замена описаний к видео, которые пишут сами авторы, а пересказ контента. Создатели функции надеются, что пользователям это пригодится.

Функция даст возможность пользователям сайта узнавать о том, о чем ролик, еще до его открытия. Как это будет выглядеть визуально, неизвестно.

Уже существуют сервисы с подобными функциями видео на базе искусственного интеллекта, в том числе Clipnote.ai, Skipit.ai и Scrivvy. Однако некоторые ютьюб-авторы говорят, что эти инструменты не работают с длинными видео.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»