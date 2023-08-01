YouTube короткие обзоры на содержание роликов. Их будет генерировать ИИ

YouTube тестирует функцию коротких аннотаций содержимого видео, которые будет генерировать искусственный интеллект. Пока функция доступна ограниченному кругу пользователей и англоязычных видео, узнал TechCrunch.
Короткие сводки — это не замена описаний к видео, которые пишут сами авторы, а пересказ контента. Создатели функции надеются, что пользователям это пригодится.
Функция даст возможность пользователям сайта узнавать о том, о чем ролик, еще до его открытия. Как это будет выглядеть визуально, неизвестно.
Уже существуют сервисы с подобными функциями видео на базе искусственного интеллекта, в том числе Clipnote.ai, Skipit.ai и Scrivvy. Однако некоторые ютьюб-авторы говорят, что эти инструменты не работают с длинными видео.