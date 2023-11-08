Авторы «Пацанов» назвали 2024-й годом, когда выйдет четвертый сезон, и показали новые постеры

Четвертый сезон «Пацанов» начнет выходить в 2024 году, сообщили создатели сериала в своих соцсетях. Точной даты релиза они не назвали.
Вместе с этим Amazon Prime поделился двумя новыми постерами — с Хоумлендером и Билли Бутчером. Позу, в которую встал персонаж Энтони Старра, в комментариях сравнивают с фирменным празднованием гола футболиста Джуда Беллингема.
К своим ролям в продолжении должны вернуться все главные актеры.
В июне автор «Пацанов» Эрик Крипке говорил, что премьера четвертого сезона шоу не состоится, пока не будет завершена забастовка сценаристов в Голливуде. Она закончилась 27 сентября.
Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев. «Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.