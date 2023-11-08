Качество распознавания лиц и автомобилей камерами в Москве достигло почти 100%, заявил Собянин

Качество распознавания лиц и машин камерами в Москве достигло почти 100%, передает ТАСС заявление мэра города Сергея Собянина. В прошлом году сообщалось о планах московских властей закупить услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд рублей.
По словам Собянина, за последние годы в Москве обработаны миллиарды фото и видео с изображением людей и машин. Информацией московский градоначальник поделился в ходе пленарной сессии «Искусственный интеллект: путь к общему благу или дорога к рабству?» на форуме Finopolis 2023.
Цифровые данные, полученные в огромном объеме от федеральных систем во время пандемии коронавируса, были не всегда корректными, поэтому власти «не могли принимать адекватные решения или принимали их, но с большим количеством ошибок», добавил Собянин. Применение искусственного интеллекта в этой области, по мнению мэра, может быть «фундаментальной историей».
Впервые об оснащении всех камер в Москве системой распознавания лиц стало известно в октябре 2019 года. В апреле нынешнего года Дептранс города сообщил о нейросети, которая отслеживает поведение водителей с помощью почти 500 камер.