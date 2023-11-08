Качество распознавания лиц и автомобилей камерами в Москве достигло почти 100%, заявил Собянин

Цифровые данные, полученные в огромном объеме от федеральных систем во время пандемии коронавируса, были не всегда корректными, поэтому власти «не могли принимать адекватные решения или принимали их, но с большим количеством ошибок», добавил Собянин. Применение искусственного интеллекта в этой области, по мнению мэра, может быть «фундаментальной историей».