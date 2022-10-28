Власти Москвы потратят 23,3 млрд рублей на видеонаблюдение

Правительство Москвы планирует закупить услуги видеонаблюдения более чем на 23,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание обратило внимание, что Департамент Москвы по конкурентной политике разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных.

В Департаменте информационных технологий Москвы «Коммерсанту» сказали, что закупки будут проведены из‑за истечения срока действия текущих контрактов, которые заключили более четырех лет назад. Новые соглашения будут рассчитаны на пять лет.

«В рамках данных контрактов будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях», — отметили в департаменте.

Сейчас в Москве, по данным мэрии, работает 213 тыс. камер видеонаблюдения.

В конце октября прошлого года власти Москвы выделили на видеонаблюдение около 10 млрд рублей. Сумму планировалось потратить в том числе на функционирование 214 тыс. камер и передачу с них видео в единый центр хранения данных.