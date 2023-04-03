Дептранс Москвы: нейросеть следит за водителями с помощью почти 500 камер

Уже 483 камеры видеонаблюдения в Москве подключены к специальной нейросети, которая отслеживает поведение водителей. Она следит, все ли они пристегнуты и не отвлекается ли кто‑то на телефон. Об этом изданию «За рулем» рассказал Максим Ликсутов, глава столичного Департамента транспорта.
Все точки для установки камер согласовывает Госавтоинспекция. Нарушения они регистрируют автоматически, как утверждает Ликсутов, благодаря продвинутой оптике и программному обеспечению комплексов «Стрелка-Плюс», установленных на московских дорогах.
Интересно, что камеры видят больше цветов, чем глаз человека, так что нейросеть сможет распознать черный ремень безопасности на фоне черной одежды. Камеры также оснащены инфракрасными прожекторами.
Размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей. Разговор по телефону за рулем обойдется нарушителю в 1500 рублей.