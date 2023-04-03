Дептранс Москвы: нейросеть следит за водителями с помощью почти 500 камер

Уже 483 камеры видеонаблюдения в Москве подключены к специальной нейросети, которая отслеживает поведение водителей. Она следит, все ли они пристегнуты и не отвлекается ли кто‑то на телефон. Об этом изданию «За рулем» рассказал Максим Ликсутов, глава столичного Департамента транспорта.