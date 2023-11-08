Реклама
Новости

Netflix сократит количество выпускаемых фильмов, делая ставку на их качество

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Netflix изменил стратегию по выпуску оригинальных фильмов, рассказал Variety глава подразделения по производству кино Скотт Стубер. Вместо 50 лент стриминг намерен выпускать от 25 до 30.

По словам Стубера, компания придерживается принципа «лучшая версия» — будь то романтиченской комедии, драмы или триллера. Если раньше Netflix старался выпустить «достаточно контента», чтобы конкурировать с «компаниями, которые в этом бизнесе уже целый век», то сейчас необходимость рисковать уменьшилась, и стриминг вместо количества намерен опираться на качество, объяснил он.

Режиссер Дэвид Финчер, снявший недавнего «Убийцу» с Майклом Фассбендером и работавший над одним из первых оригинальных сериалов Netflix «Карточный домик», похвалил стриминг за его подход. «Они [другие стриминги] тщательно пытаются найти что‑то пугающее или уникальное в вашем проекте, а затем превращают это в оправдание, когда отказываются от работы с вами. С Netflix все намного приятнее, потому что вы предлагаете идею, и в ответ вам говорят: „Вау, интересная и странная задумка. Давайте оценим ее и посмотрим, как это можно реализовать“», — рассказал он.

Однако аналитики сомневаются, способен ли Netflix создавать фильмы, которые действительно соответствуют духу времени. Как пишет Variety, боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом и приключенческий фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом собрали огромную аудиторию, но не оставили заметного культурного отпечатка.

«У вас не было событий, подобных „Барби“, в стриминге. Netflix не добился таких культурных моментов в кино, какие произвели „Игра в кальмара“ или „Очень странные дела“ в потоковом формате», — заявил аналитик Рич Гринфилд. Он отметил, что это совсем не значит, что Amazon Prime или Apple TV+ преуспели там, где потерпел неудачу Netflix.

10 ноября в ограниченный прокат выйдет триллер Финчера «Убийца». «Афиша Daily» посмотрела ленту о безымянном ассасине и поделилась впечатлениями.

Подробности по теме
Черное зеркало треснуло: почему на Netflix как будто нечего смотреть?
расскажите друзьям
теги
NetflixAmazonApple
люди
Дэвид ФинчерМайкл ФассбендерРайан ГослингКрис Хемсворт
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»