Netflix сократит количество выпускаемых фильмов, делая ставку на их качество

По словам Стубера, компания придерживается принципа «лучшая версия» — будь то романтиченской комедии, драмы или триллера. Если раньше Netflix старался выпустить «достаточно контента», чтобы конкурировать с «компаниями, которые в этом бизнесе уже целый век», то сейчас необходимость рисковать уменьшилась, и стриминг вместо количества намерен опираться на качество, объяснил он.
Режиссер Дэвид Финчер, снявший недавнего «Убийцу» с Майклом Фассбендером и работавший над одним из первых оригинальных сериалов Netflix «Карточный домик», похвалил стриминг за его подход. «Они [другие стриминги] тщательно пытаются найти что‑то пугающее или уникальное в вашем проекте, а затем превращают это в оправдание, когда отказываются от работы с вами. С Netflix все намного приятнее, потому что вы предлагаете идею, и в ответ вам говорят: „Вау, интересная и странная задумка. Давайте оценим ее и посмотрим, как это можно реализовать“», — рассказал он.
Однако аналитики сомневаются, способен ли Netflix создавать фильмы, которые действительно соответствуют духу времени. Как пишет Variety, боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом и приключенческий фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом собрали огромную аудиторию, но не оставили заметного культурного отпечатка.
«У вас не было событий, подобных „Барби“, в стриминге. Netflix не добился таких культурных моментов в кино, какие произвели „Игра в кальмара“ или „Очень странные дела“ в потоковом формате», — заявил аналитик Рич Гринфилд. Он отметил, что это совсем не значит, что Amazon Prime или Apple TV+ преуспели там, где потерпел неудачу Netflix.
10 ноября в ограниченный прокат выйдет триллер Финчера «Убийца». «Афиша Daily» посмотрела ленту о безымянном ассасине и поделилась впечатлениями.