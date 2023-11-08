Netflix сократит количество выпускаемых фильмов, делая ставку на их качество

Режиссер Дэвид Финчер, снявший недавнего «Убийцу» с Майклом Фассбендером и работавший над одним из первых оригинальных сериалов Netflix «Карточный домик», похвалил стриминг за его подход. «Они [другие стриминги] тщательно пытаются найти что‑то пугающее или уникальное в вашем проекте, а затем превращают это в оправдание, когда отказываются от работы с вами. С Netflix все намного приятнее, потому что вы предлагаете идею, и в ответ вам говорят: „Вау, интересная и странная задумка. Давайте оценим ее и посмотрим, как это можно реализовать“», — рассказал он.