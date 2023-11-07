Финальный сезон сериала «Корона» будет посвящен «худшему периоду» в жизни принца Чарльза

Исполнитель роли принца Чарльза в сериале «Корона» Доминик Уэст рассказал, что шестой сезон исторической драмы будет посвящен событиям предшествующим смерти принцессы Дианы в 1997 году, а также времени после трагедии.
«В этом сезоне было несколько действительно тяжелых сцен и много слез для Чарльза. Есть эпизоды, в которых Чарльз пытается смириться со смертью Дианы, скорбит, сообщает эту новость своим сыновьям и пытается помочь им пережить потерю, добиваясь в этом разной степени успеха», — рассказал актер в интервью Deadline.
Предыдущий сезон «Короны» рассказывал о событиях 1990-х годов, в том числе о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы. В финальном сезоне, помимо смерти Дианы в 1997 году, покажут свадьбу принца Чарльза на Камилле Паркер-Боулз (ныне королева-консорт Камилла) в 2005 году. Также сценаристы включили в сериал историю знакомства и свадьбу принца Уильяма с Кейт Миддлтон.
Ранее создатели «Короны» рассказывали, что сама автомобильная авария в парижском туннеле Пон-де-л’Альма, унесшая жизнь принцессы и кинопродюсера Доди Аль-Файеда, не будет показана. Однако зрители увидят последние дни накануне смерти Дианы. Элизабет Дебики, сыгравшая роль принцессы в сериале, рассказывала, что съемки этих сцен были «совершенно невыносимыми».
Финальный сезон художественного сериала о жизни королевы Елизаветы II и ее семьи стартует на Netflix 16 ноября. В этот день состоится премьера первой половины эпизодов, оставшаяся часть сезона выйдет 14 декабря.