Финальный сезон сериала «Корона» будет посвящен «худшему периоду» в жизни принца Чарльза

«В этом сезоне было несколько действительно тяжелых сцен и много слез для Чарльза. Есть эпизоды, в которых Чарльз пытается смириться со смертью Дианы, скорбит, сообщает эту новость своим сыновьям и пытается помочь им пережить потерю, добиваясь в этом разной степени успеха», — рассказал актер в интервью Deadline.