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Netflix показал первые кадры с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала «Корона»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:47

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из шестого сезона сериала «Корона», на которых изображены принц Уильям и Кейт Миддлтон. Снимки появились в соцсетях платформы.

На них можно увидеть будущих герцога и герцогиню Кембриджских в годы обучения в университете. Пару сыграли Эд МакВей и Мэг Беллами — театральные актеры и дебютанты в кино.

Беллами ранее называла возможность сыграть Кейт Миддлтон честью, а участие в «Короне» — «путешествием мечты». МакВей в свою очередь заявлял, что ему не терпится научиться всему, чему возможно, на съемках сериала.

Пятый сезон «Короны» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. В нем в роли королевы Елизаветы II предстала Имельда Стонтон («Гарри Поттер»). Эпизоды рассказали о пожаре в Виндзорском замке и конфликте принцессы Дианы с королевской семьей.

Лесли Мэнвилл появилась в образе принцессы Маргарет, Джонатан Прайс — в образе принца Филипа. Элизабет Дебики сыграла принцессу Диану, Доминик Уэст — принца Чарлза. Роль принца Уильяма исполнили Сенан Уэст и Тимоти Самбор, принца Гарри — Тедди Хоули и Уилл Пауэлл. Шестой сезон выйдет в 2023 году.

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Кейт МиддлтонЕлизавета IIпринц УильямГарри ПоттерИмельда СтонтонЛесли МэнвиллМаргарет ПрайсДжонатан ПрайсДоминик Уэст
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