Netflix показал первые кадры с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из сериала «Корона»

Пятый сезон «Короны» вышел на Netflix в ноябре 2022 года. В нем в роли королевы Елизаветы II предстала Имельда Стонтон («Гарри Поттер»). Эпизоды рассказали о пожаре в Виндзорском замке и конфликте принцессы Дианы с королевской семьей.