В финальном сезоне «Короны» покажут свадьбу принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз

В шестом, финальном сезоне сериала «Корона» покажут свадьбу принца Чарльза, ныне короля Великобритании Карла III, и Камиллы Паркер-Боулз. Об этом написал Collider.
Netflix опубликовал кадр из будущих серий успешного шоу. На нем изображен буклет, выпущенный по случаю бракосочетания принца Уэльского и герцогини Корнуэлльской. Оно произошло 9 апреля 2005 года в Виндзорском замке.
По словам актрисы Клаудии Харрисон, которая исполнила роль принцессы Анны, свадьбы была последней сценой, снятой съемочной группой сериала. Ее снимали в Йоркском кафедральном соборе в Англии.
В съемках приняли участия все артисты, игравшие в пятом и шестом сезонах членов королевской семьи, в том числе Имельда Стонтон, Джонатан Прайс, Эд МакВей и Лютер Форд.
Король Карл III познакомился в Камиллой Розмари Шанд еще в юности, до ее брака с офицером Эндрю Паркером-Боулзом. Камилла и принц Чарльз начали встречаться в начале 1970-х годов, но расстались в 1973 году.
Вскоре Камилла вышла замуж, а в 1981 году женился и наследник британского престола. Однако браки не помешали дружбе и продолжившимся отношениям Камиллы и будущего короля.
«В этом браке нас было трое», — заявляла бывшая супруга Чарльза принцесса Диана в 1995 году. Двадцать лет спустя принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз объявили помолвку. Их свадьба состоялась спустя два месяца.