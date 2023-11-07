Страус сбежал из зоопарка в Китае и устроил гонку по трассе с полицейским

Из зоопарка в китайском Чжэнчжоу сбежал страус, видео инцидента опубликовало издание Shanghai Daily. Животное устроило гонку с полицейским на мотоцикле.
На роликах с погони видно, как беглая птица несется по трассе среди трафика, его сопровождает сотрудник полиции на байке с мигалками. Мужчина старался оградить животное от проезжающих автомобилей.
В какой‑то момент он подъехал так близко, что страус споткнулся об мотоцикл и упал вместе с ним в тоннеле. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить беглеца.
После долгой пробежки по шоссе страус все-таки выбился из сил на одной из городских улиц, где подъехавшим на джипе полицейским удалось его задержать. Птицу удалось вернуть в городской зоопарк. Как именно у нее получилось сбежать, не сообщается.
О птицах беспокоятся не только в Китае. Например, в Новосибирске заметили стаю из 120 пьяных свиристелей. Вероятно, они объелись перебродивших ягод и сбились с курса.
В том же регионе бобры соорудили несколько плотин на реке Грязнушке, вода хлынула в низину вдоль единственной дороги и затопила ее. При устранении потопа затонул экскаватор и подмыло опору линии электропередач, из‑за чего без света остались две деревни.