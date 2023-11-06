В Новосибирской области бобры лишили света и дороги два села, а также утопили экскаватор

В Новосибирской области бобры построили плотины на реке и поменяли ее русло, пишут в телеграм-канале представители администрации. Вода вышла из реки, затопила дорогу и лишила света два села.
Грызуны соорудили несколько плотин на реке Грязнушке, и вода пошла в низины вдоль единственной дороги, соединяющей деревню Старососедово с районным центром. Путь оказался под водой.
Сотрудники дорожно-строительного управления попытались разрушить препятствия в реке, чтобы отвести воду. Однако их техника увязла в трясине.
«Здесь не подступиться. Песчаный грунт, и набралось много воды, возможно, даже плывуны были, потому что экскаватор моментально ушел, вытаскивали болотоходом и таким же экскаватором», — вспоминает начальник участка Игорь Тимошенко.
Также паводок подмыл опору линии электропередачи. Из‑за этого два села остались без света на несколько часов. Проблему удалось решить ночью.
Сейчас власти района отчитываются о разрушении бобровых дамб и отведении воды. К тому же они разрабатывают план мероприятий по предотвращению подобных ситуаций и наблюдают за грызунами.
«Такого сильного розлива и опасного подхода воды к дороге не наблюдалось ни разу. Здесь бобры слишком хорошо поработали. Трудно было подступиться, песчаный грунт напитался водой, даже плавуны были, ведь экскаватор моментально ушел в болото», — добавляет Тимошенко в разговоре с журналистами «Московского комсомольца».