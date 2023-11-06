Реклама
Новости

В Новосибирской области бобры лишили света и дороги два села, а также утопили экскаватор

Максим Саблин
Сегодня в 15:32

В Новосибирской области бобры построили плотины на реке и поменяли ее русло, пишут в телеграм-канале представители администрации. Вода вышла из реки, затопила дорогу и лишила света два села.

Грызуны соорудили несколько плотин на реке Грязнушке, и вода пошла в низины вдоль единственной дороги, соединяющей деревню Старососедово с районным центром. Путь оказался под водой.

Сотрудники дорожно-строительного управления попытались разрушить препятствия в реке, чтобы отвести воду. Однако их техника увязла в трясине.

«Здесь не подступиться. Песчаный грунт, и набралось много воды, возможно, даже плывуны были, потому что экскаватор моментально ушел, вытаскивали болотоходом и таким же экскаватором», — вспоминает начальник участка Игорь Тимошенко.

Также паводок подмыл опору линии электропередачи. Из‑за этого два села остались без света на несколько часов. Проблему удалось решить ночью.

Сейчас власти района отчитываются о разрушении бобровых дамб и отведении воды. К тому же они разрабатывают план мероприятий по предотвращению подобных ситуаций и наблюдают за грызунами.

«Такого сильного розлива и опасного подхода воды к дороге не наблюдалось ни разу. Здесь бобры слишком хорошо поработали. Трудно было подступиться, песчаный грунт напитался водой, даже плавуны были, ведь экскаватор моментально ушел в болото», — добавляет Тимошенко в разговоре с журналистами «Московского комсомольца».

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»