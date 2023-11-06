В Новосибирской области бобры лишили света и дороги два села, а также утопили экскаватор

«Такого сильного розлива и опасного подхода воды к дороге не наблюдалось ни разу. Здесь бобры слишком хорошо поработали. Трудно было подступиться, песчаный грунт напитался водой, даже плавуны были, ведь экскаватор моментально ушел в болото», — добавляет Тимошенко в разговоре с журналистами «Московского комсомольца».