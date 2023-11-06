Больше 100 пьяных свиристелей заблудились и прилетели в Новосибирск

В Новосибирске заметили стаю из 120 пьяных свиристелей, пишет сайт VN.ru. Орнитолог предполагает, что они объелись перебродивших ягод и сбились с курса.
«То облепят куст боярышника, то поклюют ягоды дикого, так называемого девичьего, винограда, то попробуют на вкус калину, которую вообще-то они едят в самую последнюю очередь», — поделился впечатлениями с изданием орнитолог Алексей Яновский.
По его словам, в прошлые две зимы эти птицы не прилетали в город зимой, обычно они покидают его в октябре, а потом возвращаются в апреле и отправляются дальше на север.
Для свиристелей нормально питаться исключительно перебродившими ягодами рябины и боярышника, добавляет издание. Это часто приводит к тому, что птицы теряют ориентир и на большой скорости врезаются в зеркальные дома. Так как перемещаются они плотными стаями, следуя за вожаками, эти хохлатые могут массово сталкиваться с препятствиями.
С подобным столкнулись не только в Новосибирске. Например, в одном из районов Петербурга «Фонтанка» обратила внимание на массовую гибель этих птиц. Вдоль участка Шуваловского проспекта установили прозрачный забор, об который свиристели стали биться, пытаясь добраться до рябин.
На экран нанесли силуэты хищных птиц, которые должны были бы отпугнуть хохлатых, однако это почему‑то не работает. Биолог предполагает, что причиной может быть испуг, вызванный хищником и резким звуком.
В сентябре «Подъем» сообщал о жителе Карелии, который заметил пьяных свиристелей на земле у остановки. Он стал собирать их и приносить домой — так он открыл собственный птичий «вытрезвитель».