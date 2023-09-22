Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» вернут к полетам

12 сентября пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. По сообщению главы Омской области Виталия Хоценко для ТАСС, лайнер «потерял гидросистему», с ее помощью осуществляется управление рулем и закрылками. Пилоты не смогли посадить борт в Омске и попытались улететь в Новосибирск, однако топлива до нового места назначения им не хватало.