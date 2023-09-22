Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» вернут к полетам

«Уральские авиалинии» сообщили, что севший 12 сентября в поле самолет их компании не получил серьезных повреждений и в скором времени вернется к полетам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Однако следующие несколько месяцев транспорт проведет в поле.
Специалисты компаний после предварительного осмотра не обнаружили серьезных повреждений и оценили состояние лайнера как хорошее, говорится в сообщении. В будущем, скорее всего, он сможет выполнять полеты, добавляют они.
«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — утверждают представители авиалиний.
По их словам, в настоящее время с самолета сняты речевой и параметрический самописцы. Уточняется, что после оценки состояния силовых элементов необходимо будет поэтапно заменить поврежденные элементы вентилятора двигателя.
«Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению», — продолжается сообщение.
«Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек», — заканчивается пресс-релиз авиакомпании.
12 сентября пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. По сообщению главы Омской области Виталия Хоценко для ТАСС, лайнер «потерял гидросистему», с ее помощью осуществляется управление рулем и закрылками. Пилоты не смогли посадить борт в Омске и попытались улететь в Новосибирск, однако топлива до нового места назначения им не хватало.