TMZ: Лизу Мари Пресли госпитализировали после остановки сердца

Пресли была замужем за Дэнни Кио с 1988 по 1994 год. У пары родились двое детей: дочь Райли, известную по ролям в фильмах «Удача Логана» и «Дом, который построил Джек», и сын Бенджамин — он покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет.