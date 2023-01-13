TMZ: Лизу Мари Пресли госпитализировали после остановки сердца

Американскую певицу Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, госпитализировали после предполагаемой остановки сердца. Об этом сообщил TMZ.
По информации издания, домработница артистки обнаружила ее в спальне без сознания. Примерно в это же время бывшй супруг Пресли Дэнни Кио вернулся домой вместе с детьми. Он проводил сердечно-легочную реанимацию экс-жены вплоть до приезда медиков.
Врачам удалось восстановить пульс певицы, пока та находилась дома в калифорнийском городе Калабасасе. После этого Пресли перевезли в больницу. Как специалисты оценивают состояние артистки в данный момент, неизвестно.
Мать Лизы Мари, Присцилла Пресли, уже приехала в клинику. Всего пару ней назад Присцилла вместе с Лизой Мари посещала церемонию вручения премии «Золотой глобус».
«Моя любимая дочь Лиза Мари была срочно госпитализирована. Она сейчас получает самый лучший уход. Пожалуйста, упомяните о ней и нашей семье в своих молитвах», — написала в соцсетях Присцилла Пресли.
Лизе Мари Пресли 1 февраля 2023 года должно исполниться 55 года. Она — единственный ребенок Элвиса Пресли и наследница его имущества. Также известна как певица. Пресли выпустила три альбома, последний из которых вышел в 2012 году.
Пресли была замужем за Дэнни Кио с 1988 по 1994 год. У пары родились двое детей: дочь Райли, известную по ролям в фильмах «Удача Логана» и «Дом, который построил Джек», и сын Бенджамин — он покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет.
Также Пресли была замужем за музыкантом Майклом Джексоном, актером Николасом Кейджем и гитаристом Майклом Локвудом. С последним у Лизы Мари двое детей — близняшки Харпер и Финли. С Локвудом Пресли развелась в 2016 году спустя десять лет в браке.