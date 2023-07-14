Судмедэксперты установили причину смерти дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Лиза Мари Пресли скончалась 13 января 2023 года. По данным TMZ, утром 12 января у Лизы Мари остановилось сердце. Ее нашли без сознания в спальне в ее доме в Калабасасе. Бывший муж певицы Дэнни Кио, который живет вместе с ней, провел ей сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.