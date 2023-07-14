Судмедэксперты установили причину смерти дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Судмедэксперты округа Лос-Анджелес назвали причину смерти Лизы Мари Пресли, певицы и единственной дочери Элвиса Пресли. Об этом сообщает Deadline.
Лиза Мари скончалась от спаек (рубцовой ткани), образовавшихся после операции для снижения веса, которая была сделана много лет назад.
Доктор Хуан М.Каррильо также обнародовал результаты токсикологического исследования, которое показало небольшой уровень оксикодона в крови Пресли. Кроме того, судмедэксперты нашли следы кветиапина (используется для лечения депрессии, шизофрении или маниакальных эпизодов) и бупренорфина (болеутоляющее средство). «Они не способствовали смерти», — подчеркнул специалист.
Лиза Мари Пресли скончалась 13 января 2023 года. По данным TMZ, утром 12 января у Лизы Мари остановилось сердце. Ее нашли без сознания в спальне в ее доме в Калабасасе. Бывший муж певицы Дэнни Кио, который живет вместе с ней, провел ей сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.
Врачи восстановили пульс Пресли до госпитализации. В больнице ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, она находилась в критическом состоянии.