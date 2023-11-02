Сиа выложила ролик с парой из Самары. Романтическое видео на фоне «Пятерочки» посмотрели 13 млн раз

В прошлые годы перед Новым годом в соцсетях появлялись ролики, в которых влюбленные люди танцуют под снегопадом под песню Сии «Snowman». «Начинаю обратный отсчет до того, как мы начнем чувствовать это снова… Кто готов к празднику?» — написала певица.