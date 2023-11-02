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Сиа выложила ролик с парой из Самары. Романтическое видео на фоне «Пятерочки» посмотрели 13 млн раз

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:23

Австралийская певица Сиа опубликовала короткое видео с танцующей парой на фоне «Пятерочки». Ролик в тиктоке посмотрели почти 13 млн раз.

В прошлые годы перед Новым годом в соцсетях появлялись ролики, в которых влюбленные люди танцуют под снегопадом под песню Сии «Snowman». «Начинаю обратный отсчет до того, как мы начнем чувствовать это снова… Кто готов к празднику?» — написала певица.

Видео, которое выложила Сиа, было снято в Самаре. На фоне можно увидеть магазин «Пятерочка» и узнаваемый железный забор вдоль автомобильной дороги. Оригинальный ролик в 2021 году сняла пользовательница @kfgfpo. В комментариях ей написали, что их заметила Сиа, но она «после отмены тиктока в танке».

В мае Сиа впервые рассказала, что у нее диагностировано расстройство аутистического спектра. «До 45 лет я предпочитала изображать из себя обычного человека. Только два года назад я сумела по-настоящему принять себя», — призналась она.

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