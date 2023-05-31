«Я предпочитала изображать обычного человека»: Сиа рассказала, что у нее диагностирован аутизм

Австралийская певица Сиа впервые рассказала, что у нее диагностировано расстройство аутистического спектра. Ее слова передает Deadline.
По словам певицы, этот диагноз ей поставили еще два года назад. «До 45 лет я предпочитала изображать из себя обычного человека. Только два года назад я сумела по-настоящему принять себя», — сказала Сиа.
Певица подчеркнула, что сейчас проходит лечение, которое положительно сказывается на ее состоянии. «Никто и никогда не полюбит тебя, пока ты хранишь столько секретов и живешь с постоянным чувством стыда», — добавила она.
В 2021 году Сиа столкнулась с критикой со стороны сообщества аутистов из‑за того, что в ее фильме «Мьюзик» нейротипичная Мэдди Зиглер сыграла персонажа с аутизмом. Тогда же лента получила сразу три антипремии «Золотая малина»: за худшую женскую роль, худшую женскую роль второго плана и худшую режиссуру.